Cheerfactory behaalt brons op Belgisch kampioenschap 25 mei 2018

Cheerleaderschool Cheerfactory heeft een uitstekend resultaat behaald op het Belgisch kampioenschap Cheer & Dance in Mechelen.





De Blwue Angels, voor cheerleaders van 9 tot en met 12 jaar, haalde een bronzen medaille in de categorie Peewee Pomdance. Zaakvoerster en coach Vroni Van Roy was dan ook in de wolken met de prestatie van het team. "Ik ben enorm trots op hen, ze hebben het super goed gedaan. Ik vond dat ze het echt verdienden. Ze zo gelukkig zien doet echt deugd als coach."





