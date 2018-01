Charel en Rosa vieren briljanten jubileum 02u46 0 Foto Vanderveken

Charel Vos (84) en Rosa Vaneysendeyk (86) vierden op 3 januari hun 65e huwelijksverjaardag. Het koppel heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Rosa was vroeger huisvrouw, Charel heeft er een rijkgevulde carrière opzitten. Hij werkte als metaalconstructiewerker en bouwde zo onder meer het Atomium in Brussel op, alsook de reactoren BR2 en BR3 bij Belgoprocess. De laatste vijf jaren was hij ook nog bewakingsagent. Rosa en Charel gaan nog graag fietsen en wandelen, ook gaan ze tijdens het weekend graag een drankje nuttigen in het centrum van Geel.





(WDH)