Centrumharmonie speelt tiende OPUS-concert 13 april 2018

Al voor de tiende maal zal de Centrumharmonie, na haar fusie uit Liberale en Katholieke muziekverenigingen, haar kunnen laten horen op een groot podium tijdens het OPUS X concert. Opus, wat in het Latijns 'werk' betekent, wordt vooral gebruikt voor muzikale composities. Het woord wordt gevolgd door een nummer - in dit geval verwijst het Romeinse cijfer X naar de tiende editie.





De muziekvereniging is ondertussen uitgegroeid tot een kwalitatief harmonieorkest met 85 spelende leden die telkens weer het beste van zichzelf geven. Het hoofdonderdeel van dit OPUS X concert is de Lord of the Rings suite (5 delen), dat Johan De Meij schreef nog voor de alombekende film in de zalen kwam. De muziek wordt geduid door bijpassende teksten. Echte muziekliefhebbers worden dan ook verwacht op 14 april (20.15 uur) of op 15 april (15.00 uur) in de spektakelzaal van CC De Werft in Geel. Tickets en meer info zijn te verkrijgen via 014/56.66.66. (WDH)