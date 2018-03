CD&V wil investeren in drie zorginiatieven 26 maart 2018

CD&V Geel wil de komende jaren concreet inzetten op drie bijzondere nieuwe initiatieven. "We maken werk van een vrijwilligersgroep in verschillende zorgdisciplines, zoals bijvoorbeeld in de verslavingszorg. Die vrijwilligersgroep zal vanuit het Sociaal Huis mee worden gecoördineerd", klinkt het. "De coördinatie legt ook de link naar huisartsen en specialisten. Op die manier kunnen meer mensen kunnen op een laagdrempelige wijze worden ondersteund. Wachtlijsten worden daardoor ook korter en meer mensen kunnen op maat verzorgd worden." Daarnaast wil de partij een buurtzorgnetwerk in elk deeldorp. "Die zullen worden gecoördineerd met ondersteuning vanuit het Sociaal Huis. Dienstverlening wordt op maat van de behoeften in dat deeldorp uitgewerkt. In ieder deeldorp wordt een buurthuis of dorpslocatie mee ingezet ten behoeve van zowel gemeenschapsopbouwende als zorgverstrekkende activiteiten." Ten slotte wil de partij investeren in een zorgregisseur als aanspreekpunt voor ieders zorgvragen. De zorgregisseur zorgt ervoor dat de Gelenaar niet meer alle voorzieningen apart moet bevragen. (WDH)