Carnavalsstoet lokt 4.000 kijklustigen 05 maart 2018

Geel In Winkelomheide moest dit weekend alles wijken voor het carnaval. Voor de 54ste keer trok de carnavalsstoet door de straten van de Hei.

Karnavalgilde De Heiknuiters bracht maar liefst 54 wagens en groepen op de been, afkomstig uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, maar ook uit Nederland en Duitsland. Prins Bruno I en Prinses Tamara I gingen voorop. De stoet trok 4.000 kijklustigen. Zoals de traditie het wil, waren er prijzen voor de beste wagen en groep van de Hei zelf. De wagen van de vereniging Hei De Da Gezien kreeg de meeste punten, terwijl de Heiwijven die Blind Getrouwd speelden het haalden bij de groepen. De Heiknuiters tellen intussen de dagen af naar de start van hun volgende campagne. 55 is een magisch carnavalscijfer. En daar hebben De Heiknuiters veel voor over. Tot de bouw van een standbeeld toe. (EJM)