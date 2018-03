Carnavalsgroep 'Hei De Da Gezien' houdt Cafeeke open 06 maart 2018

Voortaan houden de leden van de carnavalsgroep 'Hei De Da Gezien' het Cafeeke in het ontmoetingscentum in de Kemeldijk iedere eerste vrijdag van de maand open. "Er zijn geen café's meer op de Hei! De Hoef is afgebroken, 't Haasje is dicht en nu sluit ook het laatste café, de Pallieter, de deuren. Wij willen daarom het caféleven op de Hei nieuw leven inblazen en besloten met onze carnavalsgroep het Cafeeke open te houden. De eerste openingsdag valt niet toevallig tijdens het grote carnavalsweekend in Winkelomheide", zegt Ronny Stulens van 'Hei De Da Gezien', die op de openingsdag achter de toonbank stond. Naast de carnavalgangers die zich alvast kwamen opwarmen voor de carnavalstoet, kwamen ook de leden van de lokale voetbalploeg, FC Alberta, een kijkje nemen. "We hopen dat ons voorbeeld volgers krijgt en dat er hier op de Hei nog andere verenigingen een cafeetje openen, uiteraard op andere dagen open dan het onze. Op die manier hopen we dat er weer wat meer leven in ons gehucht komt en dat niet alleen met carnaval!", zo besluit Ronny. Winkelomheide telt 8 carnavalsgroepen die tijdens de carnavalstoet van De Heiknuiters met een wagen of als groep deelnemen.





(EJM)