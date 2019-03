Carnaval in Winkelomheide viert 55ste verjaardag Toon Verheijen

Carnaval is in Winkelomheide altijd wel de moeite om te gaan kijken, maar voor de Heikneuters is het dit jaar een bijzondere editie. Zij bestaan immers 55 jaar en in het carnavalmilieu is 11, en in dit geval dus vijf keer 11, een bijzonder getal. Met Prins Marc I en Prinses Carine I hebben ze ook twee echte Winkelomheiers als prinsenpaar. “We zijn blij dat we het al zolang volhouden. De oprichting van de carnavalsgilde in 1964 bracht de mensen weer samen. Nu 55 jaar later is dat nog altijd het geval. Buurtbewoners maken samen plezier en verenigingen organiseren gezamenlijke activiteiten. Beide fanfares lopen mee in één optocht en de ene komt in het clubhuis van de andere een pint drinken”, zegt voorzitter Paul Turlinckx. “De Heikneuters hebben ondertussen ook een monument mogen plaatsen aan de oude pastorij.

De stoet van dit kaar trok niet minder dan 45 wagens en 1.040 figuranten. Drie Duitse (Pforzheim, Karlsdorf en Ebenkoben) en enkele Nederlandse verenigingen zakten met hun mooiste praalwagen af naar Geel. Uit eigen dorp namen er ook vijf wagens deel. De stoet verliep door de wegenwerken wel een beetje over een alternatief parcours. “Dankzij de medewerking van buurtbewoners konde stoet toch nog doorgaan dit jaar. Zij gaven immers snel toestemming om de stoet te laten passeren door hun straat of langs hun opritten.”

Op zondag 24 maart is het opnieuw de beurt aan de kleine carnavalisten. Vanaf 14.11 uur genieten zij van diverse optredens en verrassingen op het gratis verkleed kindercarnavalbal.