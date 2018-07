Carla Molenberghs wordt barones 25 juli 2018

Koning Filip heeft onlangs nieuwe adellijke titels uitgereikt. Dat is een jaarlijkse traditie waarbij landgenoten die zich verdienstelijk hebben gemaakt een persoonlijke onderscheiding krijgen. Eén daarvan was voor Carla Molenberghs, directrice van zorginstelling Huis Perrekes in Geel. Zij krijgt de titel barones.





Carla Molenberghs ligt aan de basis van een rusthuis voor ouderen met dementie. In dit huis staat het behoud van de waardigheid in een vertrouwde huiselijke sfeer centraal. Huis Perrekes, dat uit drie 'Huizen' bestaat, voorziet al sinds 1986 in zorg en begeleiding op maat voor personen met dementie. Ze kunnen er terecht voor kortverblijf, dagverzorging, begeleid wonen en de ambulante begeleiding 'Opmaat'. Vorig jaar kwam daar nog De Villa bij, een voormalige dokterswoning aan de Oosterloseweg die verbouwd werd. Een belangrijk doel van De Villa is om een brug te leggen tussen personen met dementie en de lokale gemeenschap.





Moeder van drie

Carla Molenberghs is moeder van drie kinderen en woont in Geel. Na acht jaar onderwijs koos zij ervoor zich definitief in te zetten voor ouderen met dementie. Hiermee sloot zij aan bij een prille jeugdervaring. Als kind had ze nauwe contacten met 'moederke', een vrouw met dementie die in het gezin van haar ouders werd verpleegd. (WDH)