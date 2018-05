Carine Jacobs en Mathias Van Braband op lijst van CD&V 24 mei 2018

CD&V heeft met Carine Jacobs (56) en Mathias Van Braband (27) uit Winkelomheide enkele nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt, nadat eerder al bekend raakte dat schepen Ben Van Looveren de lijst zal trekken.





Carine Jacobs is in Winkelomheide vooral bekend als vroegere zelfstandige kapster. Ze ijvert voor een goede samenwerking tussen de verenigingen en het stadsbestuur. Daarnaast wil ze zich onder meer inzetten voor voldoende speel- en bewegingsruimte in alle buurten.





Mathias Van Braband is consultant bij Janssen Pharmaceutica. Hij was jarenlang actief als lid en leider bij Sint-Aloysiusscouts en nu nog bij de oud-scouts. Daarnaast is hij ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van het Ontmoetingscentrum in Winkelomheide. Zijn recente initiatief is de website www.activiteitenwinkelomheide.be, waar iedereen kan vinden wat er allemaal te beleven valt. Verder trekt hij in 'De Hei' mee de werkgroep voor de ontwikkeling van een nieuw dorpsplein. De interessegebieden van Van Braband zijn dan ook het verenigingsleven, maar ook mobiliteit en fietsbeleid.





De komende weken maakt CD&V meer namen bekend. Vandaag volgen twee nieuwe namen, ditmaal uit Sint-Dimpna. (WDH)