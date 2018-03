Caribbean High Tea in Café De Werft 30 maart 2018

Op zondag 1 april, van 15 tot 18 uur, vindt in Café De Werft (Werft 34, Geel) een high tea met een Caraïbisch tintje plaats. Je waant je er enkele uren op de Caraïben door kennis te maken met het eten en drinken uit de exotische streek. Zo zijn er zoetwaren, salades, pasteitjes, taarten, Antilliaanse runderballetjes, thee, koffie en exotische dranken. "Ik doe dit uit liefde voor mijn cultuur. Mijn oma is al van jongs af aan een professional in de keuken en heeft ook op Curaçao - mijn geboorteland - altijd eten verkocht", vertelt organisator Rashida Girigori. "Je kan zondag heerlijk tafelen in een kleurrijk versierde omgeving met Caraïbische muziek op de achtergrond."





Tickets in voorverkoop kosten 27,50 euro en kunnen verkregen worden via een mail naar caribbeanfoodvillage@gmail.com. Als het niet volzet is, kan je aan de inkom nog 30 euro betalen. Kinderen tot 5 jaar mogen gratis binnen, kinderen tot 12 jaar betalen 13,75 euro. Rashida biedt de lezers van Het Laatste Nieuws graag een korting aan. Wie naar de Facebookpagina 'Caribbean High Tea' surft, vindt daar de webpagina van Eventgoose om tickets te kopen. Indien je de kortingscode 'Het Laatste Nieuws' gebruikt, krijg je 5 euro korting op de tickets. (WDH)