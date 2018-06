Cardoen opent eerste vestiging in de Kempen 19 juni 2018

02u46 0 Geel De bekende Antwerpse autohandelaar Cardoen opent aan het begin van de zomer een nieuwe vestiging in de Kempen.

De oude gebouwen van Bertels aan de flyover in Geel worden ingepalmd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidende werken.





Cardoen heeft al dertien 'autosupermarkten' in België, maar de Kempen was altijd een beetje een blinde hoek. Onlangs werd de keten overigens overgenomen door een Frans bedrijf en is het voor het eerst niet meer de familie zelf die de toekomst bepaalt. Maar de Kempen was blijkbaar wel een blinde vlek.





Cardoen neemt nu haar intrek in de oude gebouwen van Keukens Bertels die verhuisden naar de naburige gemeente Herselt. "De ligging en de ruimte speelden zeker een belangrijke rol in onze beslissing om ons hier te vestigen", klinkt het bij een woordvoerder van Cardoen. "Turnhout, Geel, Mol en Diets ligt hier allemaal niet ver vandaan en dat was de regio waarin we echt nog een plaats zochten. De bedoeling is om nog voor de zomer open te gaan." (VTT)