Cannabisplantage opgedoekt in loods 22 maart 2018

Speurders van de lokale recherche van de politiezone Noord hebben een cannabisplantage opgedoekt in de Starrenhoflaan. De speurders vermoedden al een tijdje dat er in de loods cannabis geteeld werd en bij de inval kregen ze daar ook definitief de bevestiging over. Er werden verspreid over vier professionele kweekkamers in totaal zo'n 850 cannabisplanten aangetroffen. De planten werden in beslag genomen en de loods werd verzegeld. Uitgebreid onderzoek leidde naar een verdachte in Geel. Bij een huiszoeking werd een 39-jarige man opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij blijft aangehouden. (VTT)