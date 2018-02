Cannabisplantage ontdekt in loods in Ten Aard 22 februari 2018

02u37 0

De politie heeft gisteren een cannabisplantage ontmanteld in Geel. De plantage stond opgesteld in een loods aan de straat Nelis in het gehucht Ten Aard. Hoeveel cannabisplanten de plantage precies bevatte, was gisteren nog niet duidelijk. Het parket wil voorlopig niet veel commentaar kwijt. "Het onderzoek loopt nog volop. We kunnen alleen bevestigen dat er één persoon is gearresteerd. Die verschijnt morgen (vandaag, red.) voor de onderzoeksrechter", klinkt het bij het parket.





De manier waarop de plantage ontmanteld werd, doet wel vermoeden dat het om een relatief grote plantage gaat. Drie wagens van de civiele bescherming kwamen ter plaatse om de cannabisplanten te vernietigen en de plantage op te ruimen. (JVN)