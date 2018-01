Buurtwinkel sterft uit... ook in Bel ZWARE INVESTERINGEN NIET RENDABEL VOOR VEROUDERDE KRUIDENIERSZAAK JEF VAN NOOTEN

02u36 0 Vanderveken Patrick Vangenechten (50) sluit na 24 jaar kruidenierswinkel Pat. Geel De inwoners van het Geelse gehucht Bel moeten het voortaan zonder buurtwinkel stellen. Patrick Vangenechten (50) heeft na 24 jaar zijn kruidenierszaak Pat gesloten. De zaak was na verloop van tijd verouderd. "Er moesten zware investeringen gebeuren. Maar aangezien er geen opvolging is, zouden we die nooit meer kunnen terugverdienen", legt Vangenechten uit.

Wie gisteren inkopen wilde doen bij kruidenierszaak Pat aan Bel in Geel, stond voor een gesloten deur. Patrick Vangenechten hield dit weekend voor de laatste keer zijn buurtwinkel open. De vijftiger besliste zijn zaak voorgoed te sluiten. "We hebben deze buurtwinkel 24 jaar lang uitgebaat. En als je hier binnen komt, lijkt het ook alsof je zoveel jaren terug in de tijd gaat. De winkel is versleten geraakt in de loop der jaren", motiveert Vangenechten de beslissing om er mee te stoppen. "We zouden heel wat investeringen moeten doen, maar die zijn te groot. Als er na ons opvolgers zouden klaarstaan, zouden we het overwegen. Maar de kinderen lieten weten dat ze het niet zien zitten om te winkel voort te zetten."





Veel buurtwinkels in Vlaanderen hebben het moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Enkele weken geleden lanceerde de zaakvoerster van een buurtwinkel in Turnhout nog een noodkreet om ook bij haar te komen winkelen, en niet alleen bij grote supermarkten.





Vangenechten benadrukt dat die algemene problematiek niet heeft meegespeeld in zijn beslissing. "Integendeel, want over het aantal klanten mocht ik zeker niet klagen. Hier in Bel zitten we op een eilandje. Er zijn geen grote supermarkten in de buurt. Veel klanten kwamen hier elke dag over de vloer voor brood, charcuterie en andere producten", zegt Vangenechten.





Vanderveken De gevel van de bekende zaak.

Voedselbank

Nadat hij dit weekend definitief de deur van zijn winkel sloot, waren de winkelrekken nog flink gevuld. Vangenechten zal de bruikbare voedingswaren uit zijn kruidenierszaak wegschenken aan de Voedelsbank. "Ik ga eerst zelf nog eens door mijn winkel wandelen. De producten waar ik zelf zin in heb, zet ik in een apart winkelrek. Zoals tv-worstjes bijvoorbeeld. Zulke producten blijven nog jaren goed. Het zou dom zijn om dat nu weg te schenken, en binnenkort zelf te moeten kopen in een andere winkel. Al de overige producten gaan naar de Voedselbank."





Vangenechten ging bewust niet op zoek naar een overnemer.





Repro Peter Vanderveken Pat en zijn vrouw Nicole Maeq 24 jaar geleden.

Overnemer welkom

"Net omdat de winkel verouderd is en investeringen nodig heeft. Op deze manier zou ik de overnemer niet recht in de ogen kunnen kijken. Maar als iemand echt interesse heeft en de investeringen wil doen, is hij altijd welkom", besluit hij. "Ik ga de winkel eerst opruimen. Daar heb ik nog wel enkele weken werk mee. Ik heb nog geen idee wat ik nadien ga doen. Ik ben nog maar 50 jaar, dus ik kan wellicht nog wel een andere job vinden."