Buurt haalt neus op voor varkensbedrijf Bedrijf met 10.000 dieren niet welkom in Fransebaan Wouter Demuynck

20 februari 2019

19u46 0 Geel Buurtbewoners kanten zich tegen de eventuele komst van een varkensbedrijf, dat plaats zou bieden aan bijna 10.000 varkens, in de Fransebaan. Ze vinden de locatie daarvoor niet geschikt en vrezen onder meer geur- en transporthinder.

Bob Noyens uit Geel diende een omgevingsvergunningaanvraag in voor de bouw van een varkensbedrijf, waarvan de stal een dakoppervlakte zou hebben van 10.239 vierkante meter. De stal zou daarmee plaats bieden aan 256 kraamzeugen, 1.138 dragende zeugen, 2 beren, 1.056 opfokzeugen en 7.168 biggen. In totaal gaat het zo om bijna 10.000 varkens. Frans Noyens, vader van Bob, heeft een varkensbedrijf gelegen aan Bosheide in Geel waar ook zijn zoon helpt. In 2015 diende Frans Noyens nog een milieuaanvraag in voor de bouw van een nieuwe varkensstal aan Kleinrees in Kasterlee, maar hij kreeg toen geen vergunning. Zijn zoon wil nu een zelfstandig bedrijf opstarten, zo klinkt het in de beschrijvende nota. Het openbaar onderzoek rond de bouw van zijn varkensbedrijf loopt nog tot 1 maart 2019.

Inmiddels hebben twee mensen al anoniem een bezwaarschrift online ingediend. Dat aantal gaat echter nog oplopen, want buurtbewoners hebben allerlei klachten over het project. “Dit is helemaal geen geschikte locatie om zo’n bedrijf neer te poten. Het gaat om een open landschop met waardevolle elementen, vlakbij recreatiedomein Dekshoevevijver. Aan de overkant van het kanaal bevindt zich het clubhuis van de kajakclub en het jaagpad grenst bijna onmiddellijk tegen het bedrijf. Ook is de Fransebaan toch wel een aantrekkelijke route voor wandelaars en vooral fietsers. De tegenpartij argumenteert dat er geen fietsroutenetwerk passeert en dat klopt - want 100 meter voor het bedrijf haakt dat af - maar de trafiek van fietsers van en naar Dekshoevevijver is er wel degelijk”, klinkt het bij Marc Van Ryne, lid van Groen en afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kandidaat bij de samengesmolten linkse partij De Brugpartij. Zelf is hij woonachtig in de Heistraat, dat aansluit op de Fransebaan.

“De Fransebaan is bovendien een zeer smalle baan. Als een tractor van pakweg 2,70 meter er voorbij rijdt, dan blijft er niks meer over. Het bedrijf voorziet heel veel transport, namelijk 801 transporten per jaar. Dat komt neer op zo'n 1600 bewegingen per jaar. Als je dat verspreidt op vijf werkdagen, is dat een hele hoop. De baan is echt niet geschikt hiervoor.” Ook op vlak van milieu zijn er bezwaren. “We zijn niet overtuigd van de techniek om de geurhinder te beperken. Ze gebruiken een biobedtechniek, maar daarover zijn heel wat vragen te stellen. Met minstens 19 miljoen liter water per jaar is ook het waterverbruik gigantisch. Dat is niet meer hedendaags. Ik krijg ook signalen van landbouwers zelf die niet blij zijn met de komst van dit bedrijf.”

Het stadsbestuur zal advies geven over het project, maar het is de deputatie die zal beslissen of er een vergunning verleend wordt. “We zijn nu de aanvraag aan het uitpluizen en het aan de regelgeving aan het toetsen om zo tot een gefundeerd bezwaarschrift te komen. We zijn met een tiental mensen, maar andere groepen zijn er ook mee bezig. We hopen dus op nog een paar mensen meer”, besluit Van Ryne.

Frans Noyens laat weten dat ze het openbaar onderzoek afwachten alvorens te reageren op de klachten. “We hebben ons best gedaan om zo goed mogelijk aan de eisen te voldoen, meer kunnen we niet doen”, klinkt het nog.