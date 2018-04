Buitenspeeldag op De Bogaard 07 april 2018

Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 18 april, want dan is het weer Buitenspeeldag. Die dag gaan de kindertelevisiezenders tussen 13 en 17 uur op zwart. Buiten spelen kan overal: in je tuin, op een speelpleintje, in het bos maar ook op de terreinen van jeugdcentrum De Bogaard, dat wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs. Je zult niet weten waar eerst te beginnen. Ouders en grootouders kunnen die dag samen met hun kinderen meespelen. De vrijetijdsdiensten hebben een activiteitenaanbod uitgewerkt waarbij kinderen en volwassenen naar hartenlust kunnen ravotten. Je amuseert je rot op het springkasteel, met de lasershootgeweren en bij een knutsel- of muziekstand. Tieners kunnen chillen in de Chillzone. De toegang is gratis. (WDH)