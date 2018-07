Buikschuifkampioenschap 18 juli 2018

De sportdienst organiseert op 29 augustus het Geels Buikschuifkampioenschap op de ligweide aan het zwembad. Inschrijven kan tot 10 augustus met een team van 4 personen via www.geel.be/buikschuiven (minimum 6 jaar). De ingeschreven teams worden in groepen verdeeld en strijden van 14 tot 18 uur op twee buikschuifbanen voor de titel van buikschuifkampioen. Je betaalt per team 12 euro inschrijvingsgeld. (VTT)





Meer info: dienst Sport, 014/56.67.00, sport@geel.be