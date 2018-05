Buddy's gezocht voor mensen met beperking 17 mei 2018

De vzw Buddy brengt mensen met een handicap in contact met een buddy om samen leuke activiteiten te beleven in de vrije tijd. Samen sporten, cultuur beleven of een hobby beoefenen is zo veel leuker met twee dan alleen. Hiermee gaat Buddy de sociale isolatie bij personen met een handicap tegen. Momenteel zoeken nog veel mensen met een handicap een leuke buddy om samen op stap te gaan. Je bepaalt als buddy zelf met wie, hoe vaak of wanneer je samen met iemand op stap gaat.





Benieuwd? Neem dan snel een kijkje op kvgbuddy.be. Buddy is een initiatief van de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG). (WDH)