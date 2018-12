Briljant voor Jef en Jeanne Wouter Demuynck

24 december 2018

15u30 0

Jef Mertens (93) en Jeanne Binnemans (88) vierden op 23 december hun 65ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar heeft samen vier kinderen, zeven kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Zij zijn bovendien de grootouders van Rode Duivel Dries Mertens. Jef en Jeanne leerden elkaar kennen via de scouts in Meerhout, waar Jef leider was. Jef was vroeger houtbewerker. Op de bus kwam hij eens een Witte Pater tegen die hem vertelde dat er in Congo veel werk was. Daarop waagde Jef de stap en werkte hij daar tien jaar. Na een tijdje vroeg hij aan Jeanne om ook naar Congo te komen en ze reisde hem achterna. Na drie jaar trouwden ze in de Congolese stad Lusambo. Dat gebeurde om 8 uur ‘s ochtends aangezien het overdag veel te warm was. Inmiddels woont het koppel al een tijdje in de Anemoonstraat te Geel.