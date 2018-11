Briljant voor Alfons en Maria Wouter Demuynck

05 november 2018

14u37 4

Alfons Wouters (86) en Maria Janssens (86), die in de Doelenstraat wonen, vieren dit jaar hun 65ste huwelijksverjaardag. Het koppel heeft samen twee zonen, vier kleinkinderen en één achterkleinkind. Alfons en Maria leerden elkaar ook in de Doelenstraat kennen, want ze waren buren. Alfons heeft 40 jaar gewerkt bij De Beukelaer in Herentals, Maria was enkele jaren aan de slag in de sigarenfabriek Janssens in Geel alvorens huisvrouw te worden. Vroeger reisden ze veel, maar nu zorgt Alfons vooral voor zijn vrouw omdat ze aan dementie lijdt.