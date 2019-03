Brandweerzone Kempen zoekt 48 vrijwilligers Wouter Demuynck

07 maart 2019

00u02 0 Geel Brandweerzone Kempen is op zoek naar 48 vrijwillige brandweermannen voor in totaal zeven zones. Geïnteresseerden kunnen tot 15 april hun kandidatuur indienen.

Concreet zoekt de brandweerzone Kempen 5 vrijwilligers voor post Balen, 4 voor post Geel, 7 voor post Grobbendonk, 14 voor post Herentals, 1 voor post Herenthout, 2 voor post Mol en 15 voor post Westerlo.

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 april. Voor wie nog bijkomende informatie wil, is er een infomoment op 14 maart om 19 uur in Veiligheidshuis ‘Ter Stokt’, Stelenseweg 92 in Geel. Kandidaturen kunnen ingediend worden via vacature@brandweerzonekempen.be of via de post.