Brandweer redt hond uit keukenbrand Wouter Demuynck

27 november 2018

15u44 3 Geel Een foto die de brandweer van Geel vandaag op Facebook heeft geplaatst, heeft heel wat mensen vertederd. Daarop zie je hoe een brandweerman een hond zuurstof toedient. De hond was net uit een keukenbrand in Goorkens gered.

De brand brak rond 10 uur uit in een woning in Goorkens. Het ging om een keukenbrand die met veel rook gepaard ging. Toen de brandweer aankwam, bleek de bewoonster niet thuis, maar haar hond zat wel nog binnen. “De buurman, die ook vrijwillig brandweerman is bij ons, heeft de hond kunnen redden. Hij heeft de deur geforceerd en de hond buiten gelaten”, klinkt het bij brandweerzone Kempen. “De hond had heel wat rook binnengekregen, wat ook aan de hond zelf te zien was, want normaal heeft de hond een witte vacht en nu zag hij grijs. Daarom hebben we het beestje wat zuurstof toegediend en werd hij ook gecontroleerd door een dierenarts.”

Gezien de omstandigheden stelt de hond het goed. De foto heeft heel wat reacties op Facebook losgeweekt. Tientallen mensen betuigden hun dank aan de dappere brandweermannen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De keuken werd deels vernield, de rest van het huis liep vooral rookschade op. Daarom is het huis voorlopig onbewoonbaar.