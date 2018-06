Braderij in centrum 13 juni 2018

02u56 0

Van woensdag 20 tot en met zondag 24 juni kun je snuisteren in Nieuwstraat en Pas tijdens de jaarlijkse braderij. Zowel in de straten als op de Markt geniet je van gezellige terrasjes en straatanimatie. De straten zijn voor de gelegenheid verkeersvrij. Bovengronds parkeren is tijdens de duur van de braderij gratis. (WDH)