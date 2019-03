BP Geel viert haar 50-jarig bestaan Kristof Baelus

11 maart 2019

16u18 1 Geel BP in geel wordt dit jaar een halve eeuw oud en viert dit op zondag 24 februari met een opendeurdag onder begeleiding van een bedrijfsgids.

Tijdens de rondleiding komen thema’s zoals technologie en duurzaamheid aan bod. Ook kan je een kijkje nemen op twee plaatsen op de site. Na registratie kan je een busrit maken in de fabriek, deze neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Tijdens de rit zijn er twee vaste stopplaatsen, deelnemen is gratis na registratie.

Inschrijven kan tot 18 maart via www.bp.com/geel.