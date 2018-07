Bouw van 21 appartementen start in september 19 juli 2018

02u48 0 Geel Op de hoek van de Veerleseweg, Herdersstraat en Zammelseweg, recht tegenover John's Café, starten in september de werkzaamheden voor de bouw van een meergezinswoning met 21 lage-energie appartementen. Daarvoor wordt het gebouw van Autocenter Geel, dat in augustus naar Winkelomheide verhuist, in de loop van augustus gesloopt.

Op de plek waar nu nog Autocenter Geel gevestigd is, zal eind 2019 een meergezinswoning met 21 appartementen en een ondergrondse garage staan. "Het gaat om moderne lage-energie appartementen. Op het gelijkvloers heeft men een privé-tuin, daarnaast zijn er ruime terrassen en buitenruimtes", zegt architect Herman Aerts van architectenbureau Office48. "De grote raampartijen zullen dan weer voor veel lichtinval zorgen. We hebben er nu voor gekozen om alles als wooneenheden aan te vragen, maar er is ook vraag om op het gelijksvloers, op de hoek, eventueel een kantoor te openen." De meergezinswoning zal ook een hoekaccent bevatten: op de hoek bestaat het gebouw uit vier bouwlagen, de rest bestaat uit drie bouwlagen. Met energie zal er zo zuinig mogelijk omgesprongen worden. Er komen groendaken, zonnepanelen, een buffering voor regenwater en er wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.





"In de loop van augustus zal Autocenter Geel afgebroken worden, de bouwwerken zullen dan in september aansluiten", vervolgt Herman Aerts. "De oplevering is voorzien voor eind 2019." (WDH)