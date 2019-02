Bouw nieuwe sporthal gaat volgend jaar van start Kristof Baelus

25 februari 2019

19u41 0 Geel Stad geel zal met de bouw van een nieuwe sporthal de bestaande oppervlakte van sporthal Axion verdubbelen. De plannen waren er al enkele jaren maar werden op de lange baan geschoven door de erfpacht die moest aangegaan worden met Thomas More.

In de nieuwe sporthal zal ook plaats worden gemaakt voor een professionele dansstudio en een zaal voor het beoefenen van gevechtsporten. In de nieuwe sporthal zal ook een polyvalente ruimte ondergebracht worden die gebruikt dan worden voor verschillende doeleinden. Ook de oude sporthal zal een metamorfose ondergaan aan de inkomhal en de squashruimten.

De erfpacht is momenteel klaar voor ondertekening waardoor de bouw vermoedelijk volgend jaar rond deze tijd zal kunnen starten. De oplevering moet plaatsvinden voor september 2020.

De sportvelden die Thomas More reeds aanlegde zullen geïntegreerd worden als publieke ruimte. Thomas More zal uren ter beschikking krijgen voor om gebruik te maken van de sporthal als belevingsruimte.

In Geel is er een sterke groei binnen de sportclubs waardoor er nood is aan nieuwe, moderne accommodatie. Ook individuele sporters moeten op een gemakkelijke manier hun sport kunnen uitoefenen.