Borit is Fabriek van de Toekomst 20 februari 2018

Tijdens de vierde editie van de Factories of the Future Awards in Antwerpen ontvingen Borit uit Geel, Reynaers Aluminium uit Duffel, Dekeyzer-Ossaer uit Koekelare en Lantmännen Unibake uit Londerzeel de titel van Factory of the Future. "Die productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen, dat de prijzen uitreikt in samenwerking met Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Centexbel en Flanders' FOOD. Borit uit Geel is actief in de waterstoftechnologie. Het bedrijf produceert met die technologie dunne metalen platen voor brandstofcellen en elektrolyse.





