Boekenmarkt krijgt bezoek van Geronimo Stilton 13 juli 2018

Voor de boekenwurmen onder ons is er op zondag 29 juli de Boekenmarkt op de Markt van 14 tot 18 uur. Het concept: een tweedehandsboekenverkoop voor individuele verkopers, aangevuld met een lading tweedehandsboeken van de bibliotheek. In de Halle komen auteurs met Geelse roots op bezoek: Bieke Geenen vertelt van 14 tot 15 uur over haar boek 'Opa en oma zonder stress!' (voor volwassenen) en Valerie Eyckmans vertelt van 14 tot 15 uur over haar boekfiguurtje Ella (kinderen vanaf 4 jaar). De kleinsten worden van 15 tot 17 uur in de Halle getrakteerd op verhaaltjes, voorgelezen door de burgemeester en de schepenen. Van 15.30 tot 16.30 uur kunnen kinderen van de lagere school met Valerie Eyckmans het spel 'gooi eens een gedicht' spelen op de markt. Kruip je eens graag als een stripfiguur in een echte boekencover? Dat kan bij de fotohoek van de bib. Wil je een dappere avontuurlijke muis in levende lijve ontmoeten? Geronimo Stilton neemt je mee in een dag vol spannende verhalen, leuke ontmoetingen, signeer- en illustratiesessies. (WDH)