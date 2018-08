Boekenbendes voor kinderen van 8 tot 12 06 augustus 2018

Zit jij ook graag met je neus in een boek? Wil je andere lezers van jouw leeftijd leren kennen? Dan is de gloednieuwe boekenbende iets voor jou.





Je hoeft geen kei in lezen te zijn, maar moet wel veel van boeken houden. Behalve lezen, zijn er ook leuke activiteiten rond boekenthema's. Er is een bende voor kinderen van 8 tot 10 jaar en eentje voor kinderen van 10 tot 12 jaar.





Ben je geïnteresseerd? Schrijf je in voor 20 augustus. De plaatsen zijn beperkt.





Inschrijven kan via bibliotheek@geel.be. De eerste samenkomst voor praktische afspraken vindt plaats op zaterdag 15 september om 10 uur in de bib. (WDH)