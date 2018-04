BMW ramt voorligger op E313 03 april 2018

02u39 0

Twee bestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E313. Het ongeval gebeurde omstreeks 0.30 uur, kort voorbij het op- en afrittencomplex Geel-West in de rijrichting Antwerpen. Volgens de eerste vaststellingen merkte de bestuurder van een BMW een trager voertuig voor hem niet of te laat op. De BMW reed daardoor aan hoge snelheid achteraan in op de voorligger. De autosnelweg bleef richting Antwerpen een uur afgesloten voor het verkeer. (JVN)