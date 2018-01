Biogasinstallatie vat vuur na explosie 27 januari 2018

03u09 0 Geel Bij het bedrijf Agrogas heeft het gisterochtend gebrand in een biogasinstallatie. Dat zorgde voor een grote rookontwikkeling, maar de brandweer had het vuur wel snel onder controle. Er raakte niemand gewond.

De brandweer van zone Kempen kwam rond 8.30u ter plaatse naar de Rendersvensedijk. Een explosie in een van de biogasinstallaties van Agrogas had een brand veroorzaakt die voor veel rookontwikkeling zorgde.





"De brand ontstond in een soort opslaginstallatie voor de vergisting. Het zeil, gemaakt van pvc, boven de installatie is afgebrand. Het vuur was redelijk snel onder controle, maar het was niet evident om het helemaal geblust te krijgen door de aanwezigheid van plastic", zegt Dries Bertels van brandweerzone Kempen. "De voorlopige indicaties geven aan dat er geen gevaar is voor de omgeving door de verbranding van de verschillende stoffen die er aanwezig zijn." De brand zorgde wel voor sterke geurhinder. De resultaten van de metingen bevestigden iets later echter dat de rook onschadelijk was. Er raakte niemand gewond.