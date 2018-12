Bijna elke Kempenaar wil afvalkalender op papier Jef Van Nooten

Geel IOK Afvalbeheer start maandag met het verdelen van de afvalkalenders voor 2019. Er bestaan verschillende digitale alternatieven voor de kalender, maar uit onderzoek blijkt dat 93% van de Kempenaars een gedrukte afvalkalender onmisbaar vindt.

IOK verzorgt de ophaling van afval in 29 gemeenten. De voorbije weken werden 283.695 afvalkalenders gedrukt. In 41 verschillende versies omdat in sommige gemeenten niet in elke straat op dezelfde dag het afval wordt opgehaald. De gedrukte kalenders vallen vanaf maandag in de brievenbussen. “In deze moderne tijden zijn er heel wat manieren om te weten wanneer je afval wordt opgehaald. Dit kan door de ophaaldata in te lezen in je digitale agenda via de website van IOK. Nog handiger is de Recycle! app. Die geeft je een signaal wanneer je je afval moet buitenzetten”, zegt Katleen Mertens van IOK. “Maar uit een onderzoek dat IOK Afvalbeheer voerde bij 444 Kempenaren, blijkt dat 93% de traditionele gedrukte afvalkalender wenst. Bij het overgrote deel van de Kempenaren blijft traditioneel de afvalkalender in de kast of de garage hangen.”

IOK Afvalbeheer voert in 2019 ook een wijziging door. In juli en augustus zullen de ophalingen vroeger starten. “In juli en augustus starten alle ophalingen om 6.30 uur. In de meeste gemeenten is dit een half uurtje vroeger dan in de andere maanden. Na de warme zomer van 2018 bleek een extra vroege zomerophaling beter voor de werkorganisatie.”

In Hoogstraten, Mol en Turnhout en in de centrumstraten van Geel en Herentals starten alle ophalingen het hele jaar om 6.30 uur.