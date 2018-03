Bij Beweeg+ revalideer je én vind je een job 02 maart 2018

02u39 0 Geel Vandaag opent in de Gerststraat een bijzondere multidisciplinaire groepspraktijk de deuren. Bij Beweeg+ kom je niet enkel bij kinesisten terecht, maar ook bij een osteopaat, psychologe, diëtiste, bewegingscoach, yogalerares en zelfs een loopbaanbegeleidster. De grondlegger van het project, Geert Laenen, wil zo aan zijn klanten een totaalpakket aanbieden.

Geert Laenen (41) werkt al sinds 2005 in zijn groepspraktijk in de Gerststraat als kinesist. Na een tijd vervoegde één collega zijn praktijk, maar ook dan had hij nog heel wat ruimte over. "Twee jaar geleden ben ik daarom beginnen nadenken over een multidisciplnaire groepspraktijk. Chronische patiënten die vaak naar de kinesist komen, raadplegen immers ook vaak een psycholoog of een bewegingscoach", vertelt Geert. "Maar die specialisten hebben onderling geen contact met elkaar, waardoor patiënten soms van het kastje naar de muur worden gestuurd om op het einde van de rit geen resultaat te hebben geboekt. Daarom zullen er naast kinesisten ook een osteopaat, yogalerares, bewegingscoach, loopbaanbegeleidster, psychologe en een diëtiste aan de slag gaan in de praktijk. Zo'n totaalconcept is volgens mij niet in de omgeving te vinden."





In totaal zullen negen specialisten hun intrek in de groepspraktijk nemen, al zullen ze nooit allemaal op hetzelfde moment in de praktijk aanwezig zijn.





Loopbaanbegeleiding

"We werken afwisselend. In de voormiddag ga ik bijvoorbeeld vaak op huisbezoek. De psycholoog zal er op maandag zijn, de loopbaanbegeleidster op dinsdag. Zij werken allemaal dan ook nog deeltijds in een andere praktijk. Wel gaan we een platform laten ontwikkelen waardoor we constant met elkaar kunnen communiceren. Zelfs als ik in het buitenland ben, kan ik zo op mijn PC de verslagen over de patiënten opvolgen."





De vreemde eend in de bijt is misschien wel de loopbaanbegeleidster. "Dat zij in zo'n groepspraktijk zit is vrij uniek, maar daar is een grote markt voor. Ik ben op dat idee gekomen toen ik een man ontmoette die al 25 jaar als bouwvakker werkte. Hij was geopereerd aan zijn rug en moest van zijn arts ander werk zoeken. Met loopbaancheques van VDAB kan men zo vier sessies bij onze begeleidster volgen." (WDH)