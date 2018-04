Bibzaal Amaryllis in het nieuw 07 april 2018

Wie in stilte wil leren, lezen of werken, kan daarvoor terecht in de vernieuwde zaal Amaryllis, achteraan in de bibliotheek. De ruimte kreeg een make-over en ze staat nu exclusief ter beschikking van bezoekers die even uit de drukte willen en letterlijk en figuurlijk ruimte nodig hebben, zonder de anderen te storen. Kom langs op zaterdag 21 april tussen 9 en 12 uur om de opening van de nieuwe ruimte te vieren. (WDH)