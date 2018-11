Bibliotheek blaast 40 kaarsjes uit en iedereen mag meevieren Wouter Demuynck

17 november 2018

De bibliotheek bestaat op zaterdag 1 december exact 40 jaar. Om dit te vieren organiseert de bibliotheek die dag van 9 tot 16 uur een feestelijke opendeur met allerlei activiteiten voor jong en oud. Naast de gewone dienstverlening kun je proeven, dansen, zingen en vooral samen feesten met alle bibmedewerkers. Bezoek de expo nadat je eerst genoten hebt van het leeskasteel en de show met ‘de Charel’, of spring op het podium waar jeugdhuis Vonk samen met Plateau iedereen met poëtische of muzikale verlangens zijn ding laat doen. Smeer je stembanden en zing mee met het Aards zangkoor. Een vraagje over boeken? Ook de boekendokters staan tussen 11.30 en 14.30 uur paraat met persoonlijke leestips voor jong en oud. Elke bezoeker wordt bovendien verwend met een lekker stukje taart.