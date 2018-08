Bib zoekt vrijwilligers voor Samenlezen 11 augustus 2018

Samenlezen nodigt mensen die Nederlands willen oefenen uit om naar de bib te komen. In een Samenleesgroep leest een groep anderstaligen samen met de begeleider een tekst, een boek of een gedicht. Heb jij een warm hart voor anderstalige Gelenaars? Hou je van lezen? Kun je vanaf oktober voor een langere periode een engagement aangaan? Dan ben jij de vrijwilliger die de bib zoekt. Samen met drie medewerkers van de bib en twee andere vrijwilligers volg je een opleiding om begeleider te worden van een Samenleesgroep. Je kunt tot 11 september inschrijven voor de opleiding, die overdag plaatsvindt op 13, 14 en 20 september. Na de driedaagse opleiding weet je hoe een samenleesgroep werkt, welke teksten interessant en op maat zijn voor anderstaligen, kun je de juiste vragen stellen en zorgen voor interactie. De Samenleesgroep komt één keer in de twee weken, in een later stadium misschien elke week, voor twee uur samen. (WDH)