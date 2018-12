Bib organiseert kinderstages Wouter Demuynck

28 december 2018

Is het jouw droom om eens in de bib te werken? Stel je dan kandidaat voor een van de volgende kinderstages via bibliotheek@geel.be. De winnaar kan met een vriendje een halve dag proeven van het bibliotheekleven achter de schermen. De kinderstages vinden steeds plaats in een schoolvakantie en zijn voor kinderen ouder dan 8 jaar. De gelukkigen worden via e-mail gecontacteerd. De datums van de kinderstages in 2019 zijn 8 maart, 19 april, 5 juli, 23 augustus, 29 oktober.