Bewoners opgeschrikt door brandend vogelnest in schoorsteen Kristof Baelus

25 februari 2019

22u37 1 Geel Omstreeks 20.45 uur werd brandweer zone Kempen opgeroepen voor een woninbrand in Malosewaver in Geel. Bij aankomst bleek het om een schouwbrand te gaan waarbij de brandweer ter plaatse diende te komen ter controle.

De bewoners hebben dit jaar voor het eerst weer gebruik gemaakt van hun kachel toen ze opmerkten dat er zich een abnormale rookontwikkeling voordeed.

“We wisten eerst niet wat er aan de hand was maar toen bleek er een vogelnest in de schoorsteen te zitten die in brand gevolgen was”, zegt de bewoonster. “Wat een circus om even omdat we nog even de kachel wilden aan maken.”

Na controle van brandweer zone Kempen bleek de schade mee te vallen en kwamen de bewoners er met de schrik vanaf.