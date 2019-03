Bewoners Brukel niet gelukkig met onveilige grachten in hun straat Kristof Baelus

14 maart 2019

19u33 0 Geel De bewoners van Brukel in Geel zijn niet te spreken over de brede en diepe grachten die de stad in hun straat plaatste. Ze vinden de grachten te diep en onveilig voor de kinderen die in de straat wonen.

In de smalle doodlopende straat Brukel in Geel staan zo’n vijftiental huizen, maar de nieuw aangelegde grachten zijn wel 1,5 meter breed en 1,3 meter diep. De bewoners vinden dat de grachten te bombastisch maar vooral te onveilig zijn voor hun straat.

“De grachten zijn afgewerkt met beton en ze zijn 1,3 meter diep. Ik stel me bij een gracht iets totaal anders voor, dit is al een klein kanaal, leer je kinderen hier maar eens fietsen”, zeggen de buurtbewoners.

“Het is zeer onveilig voor de kinderen in de straat. Er komen ook vaak landbouwvoertuigen in onze straat, veel plaats om uit te wijken is er niet met deze grote grachten. Op de bodem liggen ook nog eens grote stenen, wat het extra onveilig maakt als er toch iemand in de gracht zou vallen.”

De buurtbewoners zijn het er over eens dat dit zo niet kan, voor de werken van start gingen legden de buren al een petitie neer maar dit bleef zonder gevolg.

“Het is belangrijk dat iedereen weet waarom deze grachten nodig zijn, zo is er nood aan extra infiltratie. Het openleggen van de grachten is hierdoor zeer belangrijk. We weten dat niemand graag een gracht voor zijn woning wil, maar ook wij kunnen niet anders”, zegt Ben Van Looveren (CD&V), Schepen van Openbare werken.

“We willen zeker bekijken wat we kunnen doen aangezien de grachten toch een ruime omvang hebben en ze met beton zijn afgewerkt. We gaan wel samen met een veiligheidscoördinator doordacht op zoek naar een goede oplossing, het kan niet zijn dat we straks alle Geelse grachten van een reling moeten voorzien.”