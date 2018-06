Bewoner Huis Helena steekt kamer in de fik VIJF BEWONERS MOETEN ELDERS ONDERDAK ZOEKEN WOUTER DEMUYNCK

09 juni 2018

02u56 0 Geel In Huis Helena, het wooncomplex in Oosterlo dat gespecialiseerde zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, is gisteravond rond 17 uur een kleine brand ontstaan. Een van de bewoners had brand gesticht, vermoedelijk door een matras in brand te steken.

Het wooncomplex aan de Van Hoornestraat biedt sinds 2016 gespecialiseerde ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en is onderdeel van MPI (Medisch Pedagogisch Instituut) Oosterlo vzw. Om 17.09 uur kreeg de brandweer een oproep voor een brand. De brandweerposten van Westerlo en Geel, politie Geel-Laakdal-Meerhout en enkele ambulances kwamen ter plaatse. "Het bleek uiteindelijk om brandstichting te gaan door een van de bewoners. Vermoedelijk stak die persoon zijn matras in brand", vertelt burgemeester Vera Celis (N-VA). "De brand was snel geblust, maar zorgde wel voor een vrij grote rookontwikkeling. Er moest uitgebreid geventileerd worden en dus moesten de bewoners geëvacueerd worden. Na metingen zal er bekeken worden hoeveel bewoners er in hun kamer kunnen overnachten." Uiteindelijk raakte enkel de kamer van de bewoner beschadigd door de brand.





Tijdelijke oplossing

In Huis Helena wonen 40 mensen, onderverdeeld in vier leefgroepen van telkens tien personen. Eén leefgroep was reeds op weekend vertrokken, waardoor er slechts dertig bewoners geëvacueerd moesten worden. Na een tweetal uur konden zij weer hun intrek nemen in Huis Helena. Een vijftal bewoners moest door de rookschade elders overnachten. "Voor hen zullen we naar een tijdelijke oplossing zoeken", aldus Patrick De Meulemeester, directeur bedrijfsvoering van MPI Oosterlo. "Naast het wooncomplex hebben we nog enkele woonhuizen, wellicht zullen ze daar terecht kunnen. We gaan één huis helemaal vrij maken zodat ze samen kunnen blijven. Dat is belangrijk, want mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor dergelijke situaties en kunnen daardoor in crisis gaan. Om het hen zo comfortabel mogelijk te maken, hebben we hun vertrouwde opvoeders opgeroepen. Zij zijn speciaal naar hier gekomen om hen verder te begeleiden."





Crisissituatie

Enkele bewoners en personeelsleden moesten door de felle rookontwikkeling even aan de beademing. Zes mensen werden preventief opgenomen in het ziekenhuis, maar niemand raakte ernstig gewond. Wat de aanleiding van de brandstichting was, is nog niet bekend. "De directie van MPI Oosterlo zal daarover in overleg treden met de politie. Vermoedelijk bevond die persoon zich in een crisissituatie", besluit burgemeester Celis.