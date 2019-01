Beurtelings verkeer op Janssen Pharmaceuticalaan Wouter Demuynck

14 januari 2019

Op diverse locaties in de Janssen Pharmaceuticalaan moeten er in opdracht van Fluxys kabel-en sleufwerken gebeuren. Daarom is er beurtelings verkeer met verkeerslichten ingevoerd. De werken duren in normale omstandigheden tot eind maart 2019.