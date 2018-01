Bestuurster vierde keer onder invloed: een jaar rijverbod en 6.400 euro boete 02u41 0

Een 31-jarige vrouw uit Geel is door politierechter Stinckens veroordeeld tot een boete van 6.400 euro en een jaar rijverbod. Het was al de vierde keer dat D.D.C. moest verschijnen voor rijden onder invloed. Op haar verjaardag vorig jaar in maart liep D.C. opnieuw tegen de lamp in Diest. Ze verklaarde aan de rechter dat ze in allerijl haar biezen moest pakken na slagen van haar vriend. Met 2 promille in haar bloed stapte ze in de auto maar ze reed recht een politiecontrole tegemoet. Omdat de vrouw zich toen al moest houden aan nultolerantie voor alcohol tilde Stinckens extra zwaar aan de feiten, ondanks het partnergeweld. "Eigenlijk was vorige keer al de laatste kans", aldus Stinckens die de boete van 6.400 euro voor 2.400 euro met uitstel uitsprak. Het jaar rijverbod kon de vrouw niet deren. "Ik heb sindsdien niet meer gereden", klonk het. Voor het niet bijhebben van het rijbewijs moet D.C. 80 euro ophoesten. (KAR)