Bestuurster ongedeerd na botsing tegen boom Wouter Demuynck

05 januari 2019

14u34 0

Zaterdagochtend omstreeks 4 uur reed een 34-jarige bestuurster uit Dessel met haar auto tegen een boom op de Retieseweg in Geel. Vermoedelijk was ze in slaap gevallen. Ze kwam er vanaf zonder verwondingen.