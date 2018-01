Bestuurders betalen elk 179 euro 26 januari 2018

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft 448 bestuurders gecontroleerd in het kader van de BOB-campagne. Zes chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er af met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Vijf bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dat resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. (WDH)