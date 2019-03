Bestuurder raast met 237 km/u voorbij snelheidscontrole Wouter Demuynck

26 maart 2019

13u13 0 Geel Agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout hielden op maandag 25 maart een snelheidsactie op de Grote Steenweg in Geel. Eén bestuurder reed aan een monstersnelheid van 237 km per uur.

De snelheidscontrole vond plaats tussen 20 en 22.30 uur langs de Grote Steenweg in Geel, nabij de industriezone Geel-West. Op die weg geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur.

In totaal werden 1.034 voertuigen gecontroleerd. 135 bestuurders reden te snel en zullen een boete ontvangen. Vier bestuurders drukten het gaspedaal nog dieper in en krijgen een dagvaarding toegestuurd. Eén snelheidsduivel maakte het wel heel bont en werd geflitst aan liefst 237 km per uur. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter in Turnhout.