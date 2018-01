Bestuur vlucht na crash in weide 22 januari 2018

02u40 0

Op de Turnhoutsebaan gebeurde zondagochtend rond 6 uur een ongeval. De personenwagen raakte - mogelijk bij het inhalen - zijn voorligger links achteraan, waardoor de bestuurder met zijn auto van de weg geraakte. De wagen ramde nog een verlichtingspaal en kwam uiteindelijk op zijn dak in een weide terecht. Daarop klauterde de bestuurder nog zelf uit de auto en sloeg hij of zij op de vlucht. De politie is nog op zoek naar de bestuurder, maar zondagavond was die nog steeds spoorloos. In de andere auto geraakte niemand gewond. (WDH)