Benefiet levert 240.000 euro op voor islamitisch centrum 17 mei 2018

02u47 0 Geel Het benefietweekend van Islamitisch Centrum Geel vzw op 4, 5 en 6 mei is een onverwacht succes geworden. De leden haalden maar liefst 241.110 euro op voor de bouw van hun centrum aan de sporttereinen van De Leunen. "Het is inderdaad een gigantisch bedrag, want we dachten dat 50.000 euro al onrealistisch zou zijn", vertelt secretaris Jusra Baki.

Tijdens het benefietweekend was er een marktje met allerlei spullen en vond er ook een BBQ plaats. Het meeste geld werd echter ingezameld via donaties. "Daarvoor hebben we ons netwerk aangesproken. We hebben mensen uit de moslimgemeenschap geïnformeerd over ons project en gevraagd om tijdens onze benefiet te doneren. Maar ook niet-moslims, voornamelijk uit Geel, toonden veel interesse in ons project. Het was dan ook een open activiteit, zoals alle andere activiteiten die we organiseren. We trachten steeds verbindend te werken. Op zondag toonden we onze waardering door een goodiebag te overhandigen aan de aanwezige niet-moslims."





De vzw draait volledig zelf op voor de bouwkosten van het centrum. Om met fase 1, de bouw van twee verdiepingen, van start te kunnen gaan heeft de vzw 470.000 euro nodig. Daarvoor moeten de leden nog 150.000 euro inzamelen. "Die acties zijn we nog aan het uitwerken. We denken bijvoorbeeld aan een carwash eind juni." Dat eerste deel omvat onder meer een islamitische bibliotheek, twee gebedsruimtes, zes leslokalen, een keuken en een sprekersruimte van de imam. De vzw hoopt fase 1 te kunnen starten rond april of mei 2019. (WDH)