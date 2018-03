Belcotec is snelst groeiende middelgrote onderneming in provincie 09 maart 2018

02u50 0

Woensdagavond werden de Trends Gazellen 2018, de snelst groeiende bedrijven van de provincie Antwerpen, bekend gemaakt.





Bij de middelgrote bedrijven kreeg Belcotec uit Geel de titel van ambassadeur. Het bedrijf, dat een zestigtal medewerkers telt, is gespecialiseerd in verwarming, ventilatie, koeling en sanitair en is er in geslaagd de omzet te laten groeien van 1 miljoen in 2012 naar 16 miljoen euro in 2017.





Aantrekkingspool

"Belcotec was het eerste bedrijf dat zich heeft gevestigd in het Innovatiepark in Geel, een bedrijfszone van twintig hectare voor ondernemingen die willen samenwerken met de lokale onderwijsinstellingen van de KU Leuven en de Hogeschool Thomas More. Belcotec kan een inspirerend voorbeeld zijn en een aantrekkingspool voor andere bedrijven die zich er willen vestigen", zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen. "We zijn trots dat we dergelijke groeibedrijven in onze regio hebben." (WDH)