Beeldmateriaal van Holven gezocht Wouter Demuynck

14 februari 2019

14u09 0 Geel De beeldencaravaan van Voorbeeldig Geel trekt op 22 en 23 juni naar Holven. De organisatie doet een warme oproep naar beeldmateriaal van Holven. Heb je nog foto’s, dia’s, negatieven of filmfragmenten van Holven, haar inwoners, het dorps- of verenigingsleven? Het stadsarchief digitaliseert jouw materiaal en toont een mooie selectie op 22 en 23 juni in Holven.

Je contacteert daarvoor het stadsarchief of de projectleider Karel Swolfs via 014/56.66.93, archief@geel.be of karel.swolfs@telenet.be. Karel Swolfs komt bij je langs of je bent welkom op het archief. Je materiaal krijg je zo snel mogelijk terug.

Voorbeeldig Geel is een verzameling van foto’s en video’s van de verschillende Geelse gehuchten. Met Voorbeeldig Geel wil het stadsarchief enerzijds met de collectie naar buiten komen en anderzijds de collectie aanvullen.