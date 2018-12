Banale discussie over joint loopt bijna fataal af: dealer riskeert 3 jaar cel voor steekpartij Jef Van Nooten

05 december 2018

13u29 2 Geel De 24-jarige Melvin V.D.V. uit Geel riskeert een gevangenisstraf van 3 jaar. Begin juli had hij een stadsgenoot over de vloer om cannabis aan te verkopen. Melvin flipte toen de klant nadien in zijn flat nog een joint wilde roken. “We overwogen een vervolging voor moordpoging, maar er zijn onvoldoende bewijzen voor de intentie tot doden”, zegt aanklager Elke Van Dijck.

Over de voorbedachtheid is geen twijfel volgens het openbaar ministerie. Melvin V.D.V. trok tijdens een banale woordenwisseling naar de keuken om een broodmes te halen. Hij stak er mee richting de borst van het slachtoffer. Kort daarna ging hij opnieuw naar de keuken. Deze keer om een vleesmes te halen. Daarmee doorboorde hij de bovenarm van zijn slachtoffer.

“We overwogen om deze feiten te beschouwen als moordpoging. Want de voorbedachtheid is duidelijk aanwezig. Maar over de intentie tot doden is er twijfel”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck.

Slachtoffer was klant

Melvin V.D.V. riskeert een gevangenisstraf van 3 jaar. Voor de combinatie van de steekpartij en de handel in cannabis. Het incident deed zich op 4 juli van dit jaar voor in het appartement van de beklaagde in de Stationsstraat in Geel. Melvin V.D.V. had die dag zijn stadsgenoot M.V. Melvin verkocht sinds begin dit jaar cannabis. Het slachtoffer was één van zijn klanten. Ook een andere klant was op dat moment aanwezig op het appartement.

“Nadat het slachtoffer cannabis had gekocht, wilde hij nog een joint opsteken in de flat. Maar dat was niet naar de zin van V.D.V. Hij wilde zo snel mogelijk iedereen buiten krijgen om en broodje te gaan kopen”, aldus de aanklager.

De banale discussie volstond om V.D.V. te doen flippen. Hij ging naar de keuken om meteen daarna een eerste keer uit te halen met een mes.

“Deze messteek heeft het slachtoffer niet verwond, maar wel zijn T-shirt beschadigd”, vervolgt Van Dijck. “Toen het slachtoffer daarom kwaad werd, ging V.D.V. nog een vleesmes halen in de keuken. Daarmee is de zwaarste messteek toegediend, met een doorboring van de bovenarm tot gevolg.”

Melvin V.D.V. besefte al snel wat hij gedaan had. Hij belde zelf de hulpdiensten. “Hij heeft aan de telefoon ook alle instructies opgevolgd om de gevolgen van de verwondingen te beperken”, benadrukt zijn advocate Julie Biebuyck.

Gelogen tegen politie

Het slachtoffer nam zijn dealer amper iets kwalijk na de steekpartij. Nog voordat de eerste zorgen waren toegediend, disten ze samen een verhaal op voor de politie. Niet alleen om de steekpartij, maar ook de drugshandel te verdoezelen.

“Bij aankomst van de hulpdiensten wilden ze doen uitschijnen dat het een ongeval was. M.V. was zogezegd op vriendenbezoek bij V.D.V. Hij zou Melvin hebben doen schrikken terwijl die aan het afwassen was. Tijdens het omdraaien zou hij het slachtoffer per ongeluk hebben verwond met een mes.”

Litteken

In het ziekenhuis kwam aan het licht dat deze versie niet kon kloppen. Het slachtoffer vertelde nadien wat er wel gebeurd was. “Maar Melvin is geen slechte gast. Hij heeft alleen wat hulp nodig”, voegde hij er aan toe. Hij vraagt zowel een morele als een esthetische schadevergoeding.

“Het litteken stoort mij enorm. Het kan nog maanden duren voordat het een beetje weg trekt, maar je zal het altijd blijven zien.” Het slachtoffer is van plan er op termijn een tattoo over te laten zetten.

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de steekpartij. “Tijdens een banale ruzie heeft hij naar een levensgevaarlijk wapen gegrepen. Dit had veel slechter kunnen aflopen. De combinatie van zijn drugsgebruik en een lichte vorm van autisme zorgen bovendien voor een verhoogd recidivegevaar.”

Melvin V.D.V. hoopt op een voorwaardelijke straf. “Het was nooit mijn bedoeling om hem te verwonden. Ik wilde alleen wat dreigen met het mes om hem schrik aan te jagen. Maar de situatie is uit de hand gelopen.”

Vonnis op 19 december.